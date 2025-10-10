Gli Stati Uniti impongono sanzioni a 100 entità e individui legati al commercio di petrolio iraniano

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a circa 100 individui, entità e navi, tra cui una raffineria e un terminal indipendenti cinesi, che hanno contribuito al commercio di petrolio e prodotti petrolchimici dell’Iran. Lo ha affermato l’amministrazione del presidente Donald Trump. Il Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato lo Shandong Jincheng Petrochemical Group, che ha definito una raffineria indipendente nella provincia di Shandong che ha acquistato milioni di barili di petrolio iraniano dal 2023. Ha inoltre sanzionato il Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, con sede in Cina, che gestisce un terminal nel porto di Lanshan. Il Tesoro ha detto di aver accertato oltre una dozzina di navi della cosiddetta “flotta ombra” iraniana che eludono le sanzioni. Tra le petroliere figurano Kongm, Big Mag e Voy, che, secondo il Tesoro, trasportavano diversi milioni di barili di petrolio iraniano a Rizhao.

Gli Stati Uniti ritengono che le reti petrolifere iraniane aiutino Teheran a finanziare i suoi programmi nucleari e missilistici e a sostenere i gruppi terroristici in tutto il Medio Oriente. L’Iran afferma che il suo programma nucleare ha scopi pacifici. Le sanzioni sono arrivate mentre Israele e Hamas firmavano un cessate il fuoco e un accordo sulla presa degli ostaggi a Gaza, che, se pienamente attuato, avvicinerebbe le due parti più di qualsiasi precedente tentativo di fermare una guerra che si è estesa a tutta la regione, coinvolgendo Paesi come Iran, Yemen e Libano.