Gli USA offrono alle aziende energetiche l’accesso a scorie nucleari: la risposta alla Russia

Gli Stati Uniti hanno offerto alle aziende energetiche l’accesso a scorie nucleari che possono convertire in combustibile per reattori avanzati, nel tentativo di spezzare la morsa della Russia sulle catene di approvvigionamento dell’uranio, riporta il Financial Times. Martedì il Dipartimento dell’Energia ha pubblicato una domanda che i gruppi per l’energia nucleare possono utilizzare per estrarre fino a 19 tonnellate di plutonio governativo per uso militare dalle testate nucleari risalenti alla Guerra Fredda. Nel documento visionato dal Financial Times, il dipartimento dell’energia ha affermato che essere selezionati per ricevere il plutonio potrebbe aiutare le aziende a ottenere un’approvazione più rapida per una licenza della Nuclear Regulatory Commission, necessaria per gestire un impianto nucleare.

Tuttavia, gli esperti hanno sollevato preoccupazioni sull’uso commerciale del plutonio e sul rischio che il materiale cada nelle mani sbagliate.