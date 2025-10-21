Gli USA si preparano ad un 2026 memorabile con una campagna globale che celebra l’anima degli Stati Uniti

Brand USA, l’organizzazione ufficiale per la promozione turistica degli Stati Uniti, ha presentato oggi “America the Beautiful”, una campagna di marketing globale che rappresenta l’iniziativa più ambiziosa della sua storia. Il lancio avviene durante la Brand USA Travel Week U.K. & Europe 2025, giunta alla sua settima edizione, che riunisce destinazioni statunitensi, buyer internazionali e media provenienti da 20 Paesi.

L’annuncio arriva in un momento di forte crescita per il turismo internazionale verso gli Stati Uniti. Da gennaio a luglio 2025, le esportazioni legate a viaggi e turismo hanno raggiunto 147 miliardi di dollari, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente.

Questo volume di spesa è destinato a generare 39,6 miliardi di dollari in tasse federali entro fine anno, sostenere milioni di posti di lavoro e contribuire a un impatto economico complessivo di 551 miliardi di dollari nel 2025.

La campagna è pensata per consolidare questo trend positivo e accelerare la crescita in vista di un 2026 storico, segnato da eventi come la Coppa del Mondo FIFA, il 250° anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66.

“Gli Stati Uniti restano la principale destinazione mondiale per i viaggi a lungo raggio, grazie al fascino intramontabile delle nostre mete e delle nostre esperienze uniche,” ha dichiarato Fred Dixon, Presidente e CEO di Brand USA. “Con America the Beautiful vogliamo invitare il mondo a scoprire l’America in modi nuovi ed emozionanti. In vista del 2026 e dell’imminente ‘decennio dei grandi eventi’, ci concentriamo sul massimizzare le opportunità del turismo internazionale, favorendo crescita economica e occupazione, e invitando il mondo a celebrare 250 anni di America the Beautiful”.

America The Beautiful: una nuova visione del viaggio negli Stati Uniti

“America the Beautiful” segna una nuova era per la comunicazione globale di Brand USA. La piattaforma riunisce tutte le attività di marketing sotto una visione strategica unificata, capace di rispondere ai desideri dei viaggiatori di oggi e di domani. L’obiettivo è riconnettere il pubblico con l’essenza autentica degli Stati Uniti — spostando l’attenzione dai luoghi alle persone, alle storie, alla cultura e alle esperienze che rendono unico ogni viaggio in America.

“America the Beautiful racconta l’America come mai prima d’ora — più grande, più intensa e più emozionante — combinando la forza dei luoghi con la profondità delle connessioni umane” spiega Leah Chandler, Chief Marketing Officer di Brand USA. “Ogni elemento, dalla narrazione creativa agli strumenti di pianificazione basati sull’intelligenza artificiale, è pensato per ispirare i viaggiatori a vivere l’America in modo personale e memorabile. Non chiediamo solo di visitare l’America: li invitiamo a sentirla, assaporarla e portarla con sé come un ricordo indelebile”.

Ricerche condotte in 10 mercati globali mostrano che la campagna suscita un forte impatto emotivo: il 72% dei partecipanti ha reagito positivamente al messaggio e il 67% ha dichiarato di sentirsi più motivato a visitare gli Stati Uniti.

La campagna sarà diffusa su TV connesse, piattaforme streaming, digital, social e outdoor in nove mercati chiave (Argentina, Australia, Brasile, India, Irlanda, Giappone, Messico, Corea del Sud e Regno Unito), selezionati sulla base di analisi dei trend di viaggio, dei dati economici e del sentiment dei consumatori. Il messaggio sarà personalizzato per viaggiatori curiosi e internazionali in cerca di natura, autenticità familiare, esperienze di lusso, arte e cultura. Sono già online i primi video della campagna, che celebrano i grandi spazi aperti, i viaggi in famiglia e il turismo di lusso.

A completare il progetto, il nuovo portale AmericaTheBeautiful.com, una piattaforma interattiva basata su tecnologia AI di Mindtrip, disponibile in otto lingue. Il sito offre mappe interattive, itinerari personalizzati e suggerimenti su misura, connettendo le grandi città d’ingresso con le gemme regionali meno conosciute del Paese.

Insieme, questi elementi compongono una strategia integrata che unisce marketing, promozione trade e comunicazione nei principali mercati internazionali, amplificando la portata e l’impatto di “America the Beautiful”.

Brand USA Travel Week: il cuore del turismo globale a Londra

La Brand USA Travel Week è ormai un appuntamento di riferimento per il turismo internazionale. L’edizione 2025, realizzata in collaborazione con le compagnie aeree partner dell’Atlantic Joint Business (British Airways, American Airlines, Finnair, Aer Lingus, Iberia, Level), accoglie quasi 900 delegati tra buyer, media, fornitori e destinazioni per quattro giorni di incontri, sessioni formative e networking di alto livello.

“Il successo della Travel Week in Europa e Regno Unito ha posto basi solide per l’espansione globale del format,” ha aggiunto Dixon. “Siamo entusiasti di portare questa piattaforma ad alto impatto in nuove regioni, rafforzando le relazioni con il trade e i media di tutto il mondo”.

Le prossime tappe saranno Brand USA Travel Week India (18–23 gennaio 2026) e Brand USA Travel Week South America (16–20 marzo 2026), due mercati con forte potenziale di crescita dei flussi verso gli Stati Uniti.

Colm Lacy, Chief Commercial Officer di British Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere la Travel Week con i nostri partner. Con oltre 27 destinazioni statunitensi nel nostro network, i voli transatlantici restano tra i preferiti dei nostri clienti. L’enorme varietà del Paese è ciò che rende fondamentale la nostra collaborazione con Brand USA, per raccontare un’America di città iconiche e paesaggi mozzafiato”.

Tra gli sponsor dell’edizione 2025 figurano anche Adara, Expedia Group, Atlas Obscura, Miles Partnership, Warner Bros. Discovery, MMGY Global, Broadway Inbound e Tourism Cares.

Cosa c’è di nuovo negli Stati Uniti

Oltre ai grandi eventi del 2026, i viaggiatori troveranno nuove attrazioni, hotel e esperienze in tutto il Paese. Coincide con la Travel Week la pubblicazione dell’aggiornamento “What’s New in the USA”, con tutte le novità da scoprire.

Tra le nuove rotte aeree:

Da aprile 2026, British Airways inaugurerà la tratta Londra–St. Louis,

Aer Lingus volerà da Dublino a Raleigh-Durham,

In maggio, Alaska Airlines e Delta Air Lines lanceranno collegamenti diretti Roma–Seattle,

United Airlines aggiungerà voli verso Newark da Bari, Glasgow e Santiago de Compostela.

Questi collegamenti offriranno nuove opportunità per esplorare gli Stati Uniti, oggi, nel 2026 e oltre.

Informazioni su Brand USA

Brand USA è l’organizzazione nazionale di marketing turistico degli Stati Uniti, dedicata a promuovere i viaggi internazionali in entrata per rafforzare l’economia americana, sostenere l’occupazione e favorire la prosperità delle comunità locali.

Dal 2012, grazie alla collaborazione con l’industria turistica, Brand USA ha contribuito ad attirare oltre 10,3 milioni di visitatori aggiuntivi, che hanno speso quasi 35 miliardi di dollari, generando 76 miliardi di impatto economico e sostenendo 40.000 posti di lavoro all’anno, senza alcun costo per i contribuenti. Per ogni dollaro investito, Brand USA ha restituito 20 dollari all’economia statunitense, generando oltre 10 miliardi di dollari in entrate fiscali.