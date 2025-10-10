Gli USA vogliono vietare i sorvoli sulla Russia alle compagnie cinesi: il motivo

Gli Stati Uniti vogliono vietare alle compagnie aeree cinesi di sorvolare la Russia da e per gli Stati Uniti, secondo un documento ufficiale del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti pubblicato giovedì 9 ottobre. Sorvolare il territorio russo per viaggiare dalla Cina agli Stati Uniti è “ingiusto” perché “offre un vantaggio competitivo” alle compagnie aeree cinesi, afferma il documento di cinque pagine visionato dall’AFP. “La rotta più efficiente per collegare determinati punti negli Stati Uniti e in Cina prevede il sorvolo dello spazio aereo russo”, afferma la nota del Dipartimento dei Trasporti americano. Questa opzione è vantaggiosa “perché generalmente si traduce in tempi di volo più brevi, offrendo quindi un’opzione più attraente per i viaggiatori” e consente “agli operatori di risparmiare carburante e ridurre altre spese operative”.

La Russia ha chiuso il suo spazio aereo alle compagnie americane nel maggio 2022. Washington aveva precedentemente vietato i voli russi sugli Stati Uniti nel marzo dello stesso anno, subito dopo l’invasione dell’Ucraina.

“Le compagnie aeree cinesi non sono soggette ad alcun divieto di utilizzo dello spazio aereo russo, e questo squilibrio è diventato un importante fattore competitivo nella graduale riapertura del mercato del trasporto aereo tra Stati Uniti e Cina”, si legge nel promemoria.

La risposta della Cina

Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, si è rammaricato delle intenzioni di Washington. “Suggeriamo agli Stati Uniti di riflettere sull’impatto delle proprie politiche sulle proprie aziende, piuttosto che reprimere irragionevolmente altri Paesi e lasciare che siano i consumatori globali a pagarne il conto“, ha affermato il portavoce.

La guerra tra Cina e USA

La proposta americana rappresenta una nuova fase nella guerra commerciale tra le due grandi potenze. Ieri, Pechino ha annunciato nuovi controlli sulle esportazioni di tecnologie basate sulle terre rare, inasprendo le normative in questo settore, al centro delle tensioni sia con Washington che con Bruxelles. Pechino ha anche annunciato dazi “speciali” alle navi americane nei suoi porti, in rappresaglia per misure simili annunciate ad aprile dagli Stati Uniti.