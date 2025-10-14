Google investe 15 miliardi per un mega data center di IA

Google ha annunciato la costruzione in India di un data center e un sito dedicati all’intelligenza artificiale, il più grande al di fuori degli Stati Uniti, e ha promesso di investire 15 miliardi di dollari in 5 anni nel Paese. “È il più grande sito che costruiremo al di fuori degli Stati Uniti“, ha dichiarato il CEO di Google Cloud, Thomas Kurian, specificando che sorgerà a Visakhapatnam, nello Stato dell’Andhra Pradesh. “Questa infrastruttura conferma le ambizioni e i piani dell’India in materia di IA“, ha dichiarato il Ministro indiano dell’Informazione, Ashwini Vaishnaw. Negli ultimi mesi l’India ha attratto diversi importanti attori nel settore dell’IA, attratti dal mercato più grande al mondo in termini di popolazione. Secondo le ultime stime del settore, circa 900 milioni di indiani, su un totale di quasi 1,5 miliardi, utilizzano regolarmente Internet sia privatamente che professionalmente.