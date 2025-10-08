Google lancia “AI Mode” in Italia: la ricerca si fa conversazione con Gemini

La ricerca su Google compie un salto di qualità in Italia con il lancio dell’AI Mode, una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il motore di ricerca. Già disponibile negli Stati Uniti, l’AI Mode sbarca ora nel nostro Paese e in quasi altri 50, con il supporto di 36 nuove lingue, incluso l’italiano. Questa innovazione permette agli utenti di “conversare” con Google per effettuare ricerche più complesse e dettagliate attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale, sfruttando testo, foto e persino la voce. Secondo Google, la funzione è alimentata da “una versione personalizzata dei nostri modelli avanzati di Gemini per la ricerca“.

Ricerca semplificata e profonda

L’obiettivo principale dell’AI Mode è permettere agli utenti di porre domande che in precedenza avrebbero richiesto una serie di ricerche separate. “Che siate alla ricerca di prodotti, un viaggio o informazioni su un nuovo argomento, AI Mode è pensata per comprendere ciò che chiedete e aiutarvi a trovare la risposta“, spiega Google in un post. La promessa è quella di “esplorare il web ancora più in profondità“, scoprendo contenuti e informazioni più pertinenti.

Con questo lancio, la funzionalità copre ora un totale di oltre 200 Paesi e territori, estendendosi significativamente in Europa. L’AI Mode è accessibile come una scheda dedicata all’interno della pagina dei risultati di ricerca e nelle app Google per Android e iOS.

Impegno sull’affidabilità e i temi sensibili

Riguardo i temi delicati legati all’IA, come la disinformazione, Google sottolinea il suo “impegno nell’aiutare le persone ad accedere a informazioni e punti di vista provenienti da una varietà di fonti“. L’azienda assicura che in situazioni in cui l’affidabilità delle risposte non è elevata, verrà mostrato un insieme di risultati di ricerca standard. Tuttavia, riconosce che, trattandosi di un prodotto IA ancora nelle fasi iniziali, “i risultati potrebbero non essere sempre perfetti“.

Chiarimento su AI Overview e il traffico editoriale

In un passaggio che sembra rispondere alle recenti preoccupazioni di siti ed editori relative a un calo del traffico, Google ha anche fornito un aggiornamento su AI Overview. Questa funzione, già attiva anche in Italia, genera riassunti strutturati alle richieste degli utenti. Google precisa che “i clic di AI Overview sono di qualità superiore“, indicando che chi visita le pagine a partire da questi riassunti “trascorre più tempo sulle pagine consultate“. Un tentativo di rassicurare la comunità editoriale sul valore del traffico generato dall’interazione con l’intelligenza artificiale.

L’arrivo dell’AI Mode segna un momento chiave nell’evoluzione della ricerca online in Italia, trasformando Google da un mero motore di ricerca a un vero e proprio assistente conversazionale basato su intelligenza artificiale.