Google riaccende il nucleare per l’IA: la centrale Duane Arnold tornerà operativa nel 2029

Google punta sull’energia nucleare per sostenere la propria espansione nel campo dell’intelligenza artificiale. Il colosso californiano ha annunciato un accordo con NextEra Energy, gruppo americano leader nelle rinnovabili, per riattivare la centrale nucleare Duane Arnold, situata nello Stato dell’Iowa. La riaccensione dell’impianto, prevista per l’inizio del 2029, avrà l’obiettivo di fornire energia stabile e priva di emissioni di carbonio alle infrastrutture digitali e ai data center che alimentano i sistemi di IA generativa. In un comunicato congiunto, le due aziende hanno spiegato che la partnership nasce per “rispondere alla crescente domanda di energia dell’IA grazie a un’energia nucleare pulita e affidabile”. Il progetto rappresenta una delle prime grandi iniziative del settore tecnologico volte a sfruttare il potenziale dell’energia nucleare come risorsa per la sostenibilità energetica dell’intelligenza artificiale.

Il ritorno del nucleare negli Stati Uniti

La centrale Duane Arnold, costruita nel 1974 e chiusa nel 2020, verrà rimessa in funzione dopo quasi un decennio di inattività. La sua riapertura si inserisce in un trend più ampio: negli ultimi anni, gli Stati Uniti stanno vivendo una rinascita del nucleare. Dopo decenni di scarsi investimenti, sono stati recentemente annunciati altri due progetti di riattivazione: quello della centrale di Palisades (Michigan) nel 2023 e di Three Mile Island (Pennsylvania) nel 2024.

La decisione di NextEra Energy di riaprire Duane Arnold segna anche un cambio di strategia. L’azienda aveva infatti scelto di chiudere l’impianto nel 2020 per concentrarsi sull’energia eolica, considerata allora più competitiva dal punto di vista economico. Tuttavia, la crescente domanda di elettricità legata all’esplosione dell’IA generativa ha modificato gli equilibri: i data center che alimentano algoritmi e modelli di apprendimento automatico richiedono oggi quantità di energia sempre maggiori e costanti.

Energia e IA: un equilibrio delicato

Negli ultimi 3 anni, il consumo di elettricità negli Stati Uniti ha registrato un’accelerazione significativa, trainata in gran parte dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Le grandi aziende tecnologiche – tra cui Google, Microsoft e Amazon – stanno esplorando soluzioni per rendere più sostenibile il crescente fabbisogno energetico dei loro data center.

Sebbene molte realtà stiano investendo nello sviluppo di reattori modulari di piccole dimensioni (SMR), questi non entreranno in funzione prima della fine del decennio. Di conseguenza, i colossi del digitale stanno guardando con rinnovato interesse al parco nucleare esistente, che offre una soluzione immediata e a basse emissioni di carbonio.

Un segnale per il futuro energetico dell’IA

Con l’accordo tra Google e NextEra Energy, il nucleare torna al centro della strategia energetica americana, non più solo come fonte tradizionale, ma come pilastro dell’economia digitale e dell’intelligenza artificiale. Se la riattivazione della centrale Duane Arnold procederà secondo i piani, l’impianto potrebbe rappresentare un modello per future collaborazioni tra il settore tecnologico e quello energetico, aprendo la strada a un nuovo equilibrio tra innovazione digitale e sostenibilità.