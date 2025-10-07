Grande successo per il GOM di Reggio Calabria: in 4 giorni realizzati trapianti e donazioni straordinarie

“Il lavoro intenso e straordinario eseguito in soli 4 giorni al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria – dalla anestesia e terapia intensiva per procurement di tre donazione organi e dalla chirurgia con il trapianto di 4 reni – induce grandi aspettative per le centinaia di trapiantandi calabresi. Questo risultato è anche espressione della capacità trapiantologica del GOM e della sospirata disponibilità alla donazione dei cittadini calabresi e di quanti come Aned lavorano nel mondo del volontariato per la diffusione della cultura donazione”, è quanto si legge in una nota.

“In presenza di una crescita, purtroppo costante, della malattia renale cronica e di tante altre che conseguentemente portano ad avere in Italia circa diecimila malati terminali in lista trapianto, la necessità di ridare vita a quest’ultimi passa solamente attraverso la donazione che porta al trapianto. Piace ricordare che, ad oggi, al GOM diretta dal commissario Tiziana Frittelli sono stati eseguiti già quattro trapianti da donatore vivente e altri due ne sono in programma entro fine anno.

Ad elezioni calabresi ormai concluse, siamo certi che il presidente Occhiuto, in qualità di associazione che da decenni collabora con tutte le Istituzioni, Ministero della Salute compreso, voglia ascoltarci per un progetto di ripresa totale della trapiantologia. Fin quando non avremo un sistema trapianti funzionale ai bisogni delle centinaia di nostri trapiantandi e trapiantati corregionali il sistema sanitario resta monco e malandato”, conclude il comunicato.