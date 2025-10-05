“Grande tempesta tropicale” nel Pacifico: allerta in Messico per “Priscilla”

La tempesta tropicale Priscilla si è formata questo fine settimana nell’Oceano Pacifico, al largo delle coste sudoccidentali del Messico. A darne notizia è il National Hurricane Center (NHC) di Miami, che descrive il sistema come una “grande tempesta tropicale”, con venti di forza tropicale che si estendono fino a 220 km dal centro. Secondo le rilevazioni dell’NHC, Priscilla presenta venti massimi sostenuti di circa 75 km/h ed è localizzata a circa 455 km a Sud/Ovest di Manzanillo. La sua traiettoria attuale è verso Nord/Ovest, con una velocità di spostamento di circa 6 km/h.

Le autorità hanno emesso un “tropical storm watch” per il tratto costiero compreso tra Punta San Telmo e Punta Mita, dove si prevedono condizioni da tempesta tropicale tra oggi e domani. Priscilla potrebbe rafforzarsi ulteriormente, raggiungendo la categoria di uragano entro la notte di domenica o le prime ore di lunedì ora locale, pur mantenendo un movimento generalmente parallelo alla costa.

Nel frattempo, un altro sistema tropicale, denominato Octave, si trova sempre nell’Oceano Pacifico, ma a distanza considerevole dalle coste messicane. Octave ha intensificato leggermente i suoi venti, raggiungendo i 100 km/h, ma secondo le previsioni non rappresenta una minaccia per le aree abitate, non essendo attesi landfall né allarmi costieri.