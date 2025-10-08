Groenlandia, il premier: “ecosistema artico sotto pressione, le nostre risorse minerarie sono strategiche”

“Mentre prepariamo il futuro per i nostri giovani e le generazioni future, una delle sfide immediate che ci troviamo ad affrontare è la triplice crisi planetaria. Questa crisi sta mettendo sotto pressione gli ecosistemi e le popolazioni dell’Artico. L’Artico sta subendo una trasformazione a causa dell’accelerazione dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento transfrontaliero e della perdita di biodiversità“: sono le parole del Primo Ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen durante il suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo. “Grazie alla cooperazione tra la Groenlandia e l’Unione Europea, in Groenlandia vengono attuati importanti accordi e programmi per affrontare la crisi planetaria. Questo a livello locale e nazionale, ma anche in un contesto internazionale. A titolo di esempio si può citare l’istituzione di un nuovo parco nazionale nella Groenlandia occidentale, finanziato attraverso la cooperazione con l’UE. L’uso tradizionale di quest’area e la sua preziosa biodiversità sono ora accompagnati da un crescente interesse da parte degli operatori turistici e di altri settori“, ha aggiunto Jens-Frederik Nielsen.

“Il nostro settore minerario è destinato a diventare un attore chiave nel garantire linee di approvvigionamento di materie prime strategiche e critiche per l’UE e per il mondo. La Groenlandia detiene 24 dei 34 minerali critici identificati dall’UE. Lo sviluppo di progetti minerari è, tuttavia, ad alta intensità di capitale. Se vogliamo avere successo nello sfruttamento di questi minerali, è necessario ridurre i rischi che gli investitori devono affrontare. Questo compito di riduzione del rischio deve essere affrontato in parte a livello politico, e non solo lasciato ai mercati“, ha evidenziato Jens-Frederik Nielsen, durante il suo intervento al Parlamento europeo a Strasburgo. “Nel 2025 l’UE e la Groenlandia hanno concordato un partenariato strategico sulle materie prime sostenibili. L’obiettivo di questo partenariato è sostenere lo sviluppo delle risorse minerarie in Groenlandia, creando al contempo catene del valore per le materie prime necessarie alla transizione verde nell’UE. Si tratta di un passo positivo e importante nella nostra cooperazione, e vi sono già esempi di progetti in cui l’UE ha fornito supporto. Il che è molto positivo. Tuttavia, considerando l’attuale situazione di sicurezza globale e la transizione verde, è necessario procedere più rapidamente. I minerali essenziali della Groenlandia hanno il potenziale per modificare gli equilibri globali e di sicurezza. Ma bisogna agire in fretta. La Groenlandia è pronta a muoversi insieme all’Ue per accelerare il passo“.