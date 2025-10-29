Halloween, le origini celtiche svelano perchè questa è una vera e propria festa meteorologica

Le origini di Halloween affondano nelle radici più antiche della cultura europea, molto prima che zucche intagliate e dolcetti facessero la loro comparsa nelle case anglosassoni. Per comprenderne davvero il significato, bisogna tornare a un’epoca in cui la vita umana era scandita dal ritmo della terra, dal ciclo delle stagioni e dai capricci del cielo. Cioè dal meteo, e dai ritmi astronomici. Halloween, o meglio la festa da cui deriva, il Samhain celtico, nacque come celebrazione del tempo meteorologico e cosmico in cui la natura mutava volto e la luce cedeva lentamente il passo all’oscurità.

Per i Celti, popolo di pastori e agricoltori che vivevano nelle attuali Irlanda, Scozia e parte della Francia, il Samhain (che si pronuncia sàuin o sòuin) segnava il capodanno: cadeva tra il tramonto del 31 ottobre e l’alba del 1º novembre, nel momento esatto in cui l’estate moriva e l’inverno nasceva. Non si trattava di una semplice data del calendario, ma di un passaggio profondo, tanto materiale quanto spirituale. Con i raccolti ormai al sicuro e il bestiame condotto nelle stalle, la comunità si preparava ad affrontare la stagione fredda, quella in cui le tempeste, il gelo e le nebbie avrebbero dominato la terra. La meteorologia, in un’epoca in cui la scienza atmosferica non esisteva, era percepita come un linguaggio sacro, la voce del mondo invisibile che regolava la vita dei campi e degli uomini.

L’arrivo dell’autunno portava con sé un progressivo indebolirsi della luce solare. Le giornate si accorciavano, i venti si facevano più taglienti, la pioggia e il freddo annunciavano il sopravvento delle forze oscure. In questo periodo di transizione, i Celti credevano che il velo che separava il mondo dei vivi da quello dei morti si assottigliasse fino quasi a svanire. Gli spiriti dei defunti potevano così tornare a camminare sulla terra, sospinti dai venti del Nord, tra la nebbia e le ombre delle colline. Era un tempo in cui la meteorologia non era solo fenomeno naturale, ma manifestazione del sacro: il mutamento del clima era lo specchio del mutamento cosmico, la prova tangibile che il mondo visibile e quello invisibile si stavano toccando.

Per proteggersi dalle forze inquiete che il vento portava con sé, i Celti accendevano grandi fuochi sulle alture. Questi falò di Samhain avevano una duplice funzione: servivano a purificare e a garantire la sopravvivenza del sole, ma anche a scacciare le presenze malevole che si credeva vagassero nell’oscurità. Era un gesto di meteorologia rituale, una risposta simbolica all’arrivo del freddo e della tempesta. Le fiamme, crepitanti sotto un cielo di nuvole e pioggia, rappresentavano la speranza umana di mantenere accesa la luce in mezzo alla lunga notte invernale.

Quando, secoli dopo, il cristianesimo si diffuse nei territori celtici, la Chiesa assorbì molte di queste tradizioni e le trasformò. Samhain divenne la vigilia di Ognissanti, “All Hallows’ Eve”, da cui il termine Halloween. Tuttavia, la matrice meteorologica e naturalistica del rito non si perse. Continuò a sopravvivere nei simboli, nei gesti e persino nelle atmosfere. La zucca illuminata, erede della rapa che i Celti svuotavano e accendevano per allontanare gli spiriti, divenne una piccola riproduzione del fuoco sacro di Samhain, una luce domestica contro l’inverno. Le maschere e i travestimenti, oggi usati per divertimento, nascono anch’essi da un’antica funzione apotropaica: confondere le entità oscure, mimetizzarsi con loro per sfuggirne l’influsso, fondersi con il vento e la notte anziché opporvisi.

Persino la scelta del periodo dell’anno conserva un significato meteorologico profondo. Halloween cade nel punto di equilibrio fra l’equinozio d’autunno e il solstizio d’inverno, quando la terra entra pienamente nella stagione della decadenza e della quiete. È un tempo di sospensione: la natura muore in apparenza, ma sotto la superficie prepara la rinascita. Questa percezione ciclica del clima e della vita, tipica delle società agrarie, è rimasta impressa nella simbologia della festa, anche dopo secoli di trasformazioni religiose e culturali.

In fondo, Halloween continua a parlarci del nostro rapporto con il tempo e con la natura. È il ricordo collettivo di un momento in cui il vento, la pioggia e la luce non erano soltanto condizioni atmosferiche, ma segni del mistero che avvolge la vita. Ogni anno, quando le giornate si accorciano e le ombre si allungano, celebriamo inconsciamente la stessa consapevolezza dei nostri antenati: che il clima, con i suoi mutamenti, è un linguaggio del mondo invisibile. E che, dietro ogni notte tempestosa, si nasconde la promessa del ritorno della luce. Ecco perchè Halloween è molto di più di una “tradizione a noi estranea“, come qualche purista la considera oggi in Italia snobbandola e denigrandola. E’ un elemento della cultura europea antico e legato alla meteorologia di tutti i giorni, compresi quelli contemporanei.