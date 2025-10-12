Harry e Meghan in prima linea per la salute mentale: tutelare i più giovani dai social media

Durante il terzo Gala annuale organizzato da Project Healthy Minds è stato assegnato il prestigioso premio “Umanitario dell’Anno” a Harry e Meghan, Duca e Duchessa del Sussex, in riconoscimento del loro lavoro con The Parents Network, iniziativa della Archewell Foundation che sostiene le famiglie che ritengono i social media responsabili di gravi danni ai propri figli. Il gala è stato anche un’occasione per accendere i riflettori su una crisi crescente: l’impatto dei social media sulla salute mentale dei giovani. In un’epoca in cui l’infanzia è sempre più connessa, il tema ha assunto un’urgenza globale. L’iniziativa dei Sussex è stata lodata per aver dato voce a genitori troppo spesso ignorati.

Un evento scioccante che rompe il silenzio

All’inizio dell’anno The Parents Network ha presentato un evento dal forte impatto emotivo: su schermi giganti venivano proiettati visi di bambini piccoli che, secondo i loro genitori, avevano perso la vita a causa dei social media. Il gala, organizzato da Project Healthy Minds — che offre gratuitamente servizi di salute mentale, con particolare attenzione ai giovani — e la conferenza tenutasi il giorno successivo, hanno offerto una prospettiva su come ragazzi e genitori percepiscono l’impatto devastante delle piattaforme digitali.

L’articolazione del dolore familiare e le accuse al sistema

Harry ha parlato delle circa 4.000 famiglie attualmente rappresentate dal Social Media Victims Law Center, sottolineando come tali famiglie abbiano dovuto far fronte a giganti del tech per portare alla luce la verità sui danni causati dai social media. Ha criticato le società tecnologiche per aver progettato algoritmi che privilegiano la raccolta dati piuttosto che la sicurezza degli utenti, e ha denunciato mancanze di trasparenza da parte di aziende come Apple e Meta, accusate rispettivamente di violazioni della privacy e di minimizzare gli effetti negativi delle politiche aziendali.

Chiamata all’azione e testimonianze dal palco

Durante il Gala è stato annunciato che The Parents Network collaborerà con ParentsTogether per rafforzare la protezione dei minori online. Al panel “Come se la passano i giovani nell’era digitale”, uno dei momenti forti del festival per la salute mentale, è emersa la storia di Katie che, fin da 12 anni, è stata esposta via TikTok a contenuti riguardanti diete e disturbi alimentari — un’esperienza che le ha provocato un problema alimentare. Isabel Sunderland, della ONG Design It For Us, ha raccontato di come l’esposizione involontaria a contenuti violenti o traumatici possa diventare un grave problema, alimentato da algoritmi che spingono materiale sensazionalista nei feed “Per Te”.

Il panel sull’infanzia, introdotto da Meghan e moderato da Katie Couric, ha affrontato delle difficoltà crescenti che i bambini e gli adolescenti affrontano nella vita reale: ansia, depressione, isolamento, perdita della capacità di gestire relazioni sociali e conflitti perché non vivono esperienze autentiche, ma digitali. Tra i partecipanti c’era Amy Neville il cui figlio morto per overdose, che sta intraprendendo un’azione legale contro Snapchat, sostenendo che la piattaforma abbia facilitato il contatto tra suo figlio e spacciatori. Anche Kirsten, che ha condiviso la sua esperienza: nonostante il controllo dei genitori, sua figlia è stata ricoverata a causa di un disturbo alimentare dopo l’esposizione prolungata e involontaria a contenuti nocivi su TikTok.

Speranza e mobilitazione

L’evento si è concluso con una chiamata all’azione: più regolamentazione, maggiore trasparenza, responsabilità da parte delle piattaforme tecnologiche. Meghan ha affermato che quando le famiglie e le comunità si uniscono, creano onde che possono cambiare le cose. E mentre il pubblico richiede politiche più forti, resta la speranza che queste testimonianze possano servire da catalizzatore per una mobilitazione duratura.