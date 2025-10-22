HyImpulse accelera la corsa europea allo Spazio con nuovi investimenti

La tedesca HyImpulse Technologies GmbH ha raccolto 45 milioni di euro per potenziare lo sviluppo di razzi a propulsione ibrida, una tecnologia “Made in Europe” che promette di rendere più economico e flessibile l’accesso allo Spazio. L’operazione, guidata da Campus Founders Ventures, comprende 15 milioni di euro in capitale e 30 milioni in finanziamenti aggiuntivi, con la partecipazione di investitori come Helantic, GRIF e Start-up BW Innovation Fonds. HyImpulse sta progettando e costruendo razzi commerciali suborbitali e orbitali basati su un motore ibrido che utilizza ossigeno liquido e paraffina, una combinazione che riduce i costi e aumenta l’affidabilità. Dopo il successo del test di volo del razzo SR75 nel 2024, la società punta a lanciare le prime missioni commerciali nel 2026, mentre il vettore orbitale SL1, capace di portare fino a 600 kg in orbita bassa, è previsto per il 2027.

In un contesto in cui l’Europa rappresenta meno dell’1% dei lanci globali, l’iniziativa di HyImpulse mira a garantire una maggiore autonomia spaziale europea. La propulsione ibrida, con un’architettura semplificata e costi ridotti, potrebbe diventare la chiave per una nuova generazione di lanciatori competitivi e sostenibili nel crescente mercato della space economy, stimato in 1.250 miliardi di euro entro il 2040.