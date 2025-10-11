I coccolitofori: i minuscoli architetti del clima terrestre

Sebbene siano più piccoli di un granello di polvere, i coccolitofori sono veri protagonisti del clima del nostro pianeta. Queste minuscole alghe oceaniche, a forma di dischetti, assorbono il carbonio dall’acqua di mare, rilasciano ossigeno e costruiscono intricate placche di calcite che, cadendo sul fondo dell’oceano, formano vere e proprie “pagine” della storia climatica terrestre. Cinque istituti di ricerca europei hanno deciso di celebrare il loro contributo con una Giornata Internazionale il 10 ottobre, un’occasione per scoprire e valorizzare questi piccoli eroi marini che mantengono in equilibrio l’intero ecosistema globale.

Coccolitofori in pericolo: quando i piccoli colossi dell’oceano rischiano di sparire

Pochi conoscono i coccolitofori, eppure senza di loro il nostro oceano e il clima che conosciamo sarebbero molto diversi. Queste alghe microscopiche sono tra i più efficaci regolatori naturali del carbonio sulla Terra, trasformando ogni anno oltre 1,5 miliardi di tonnellate di CO2 in placche di carbonato di calcio che si depositano nei fondali marini. Ma il riscaldamento globale sta cambiando le regole del gioco: l’aumento della temperatura, l’acidificazione delle acque e la scarsità di nutrienti minacciano la loro sopravvivenza. Se i coccolitofori soffrono, soffrono anche gli oceani e, di riflesso, il clima mondiale.

Il doppio segreto dei coccolitofori: pompe di carbonio e custodi della memoria climatica

I coccolitofori sono una delle più affascinanti creature dell’oceano, capaci di un doppio miracolo. Da un lato, aspirano l’anidride carbonica dall’atmosfera e la trasformano in carbonato di calcio; dall’altro, con le loro minuscole placche gessose, scrivono una cronaca geologica che dura millenni. Questi “architetti invisibili” aiutano a capire come il clima della Terra è cambiato nel passato e come potrebbe evolversi in futuro. Le ricerche in Europa sono all’avanguardia e coinvolgono l’analisi del loro DNA, l’interazione con virus e batteri, e la risposta a oceani sempre più caldi e acidi. Un vero laboratorio per prevedere il futuro del nostro pianeta.

10 ottobre: la Giornata dedicata agli “eroi silenziosi” degli oceani

Quando si parla di oceani, spesso pensiamo a balene, coralli o iceberg, ma c’è un esercito invisibile di organismi minuscoli che regge l’intero sistema: i coccolitofori. Dedicare loro una giornata internazionale il 10 ottobre serve a far luce su questi piccoli ma fondamentali attori del clima terrestre. Gli scienziati europei che li studiano vogliono accendere i riflettori su quanto questi microscopici costruttori di placche gessose siano vitali per mantenere il carbonio sotto controllo e sostenere la vita marina. Questa iniziativa invita a riflettere su quanto la vita, anche la più piccola, sia decisiva per il futuro del pianeta.