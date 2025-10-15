“I Dottorati per la Ricerca di oggi e per la Medicina di domani”: la seduta scientifica a Torino

Mercoledì 29 ottobre alle ore 17 l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica sia in presenza, in via Po 18, sia con modalità webinar, dal titolo “I Dottorati per la Ricerca di oggi e per la Medicina di domani”, con il supporto di Blue Assistance. Nella seduta scientifica verranno premiati cinque neodottori selezionati: Martina Amongero, Daniela Conticelli, Chiara Moccia, Corrado Pancotti e Valeria Vasciaveo. Interverranno Giancarlo Isaia, Presidente dell’Accademia, Cristina Prandi, Rettrice dell’Università di Torino, Marco Mazzucco, Amministratore Delegato di Blue Assistance, ed Enzo Medico, Direttore della Scuola di Dottorato dell’Università di Torino. Seguiranno le relazioni scientifiche dei premiati e un rinfresco.

Sin dalla sua nascita, nel lontano 1821, l‘Accademia di Medicina di Torino si propone di promuovere la conoscenza delle Scienze Mediche, il cui avanzamento non può prescindere dalla ricerca scientifica, oggi più che mai in molteplici ambiti. Spesso infatti risultati inizialmente ottenuti in discipline non biomediche si sono rivelati determinanti per il progresso della Medicina. Con il sostegno economico di Blue Assistance, l’Accademia ha perciò istituito un premio da assegnare a Dottori di Ricerca dell’Università di Torino che abbiano discusso nell’anno 2024 tesi particolarmente rilevanti per originalità, portata innovativa, rigore metodologico e possibilità di significative ricadute in ambito medico. Per la sua natura multidisciplinare e orientata alla scoperta, il Dottorato di Ricerca offre infatti terreno fertile per un’innovazione trasversale, che non solo accelera i progressi medici, ma permette di affrontare le sfide globali della salute con soluzioni creative e sostenibili.