I segreti dei colori dell’Ammolite: come minuscoli nanospazi creano uno dei fenomeni ottici più affascinanti della natura

L’Ammolite, una rara gemma proveniente dai gusci fossilizzati di ammoniti del Cretaceo, affascina da decenni per i suoi colori iridescenti e saturi, capaci di rivaleggiare con le ali delle farfalle Morpho o con il carapace dei coleotteri gioiello. Mentre le madriperle moderne — come quelle dell’abalone o del nautilus — mostrano tonalità più tenui e perlacee, l’Ammolite emette lampi di rosso, verde e blu di una vividezza sorprendente. Uno studio condotto da Hiroaki Imai e colleghi della Keio University (pubblicato su Scientific Reports, 2025) ha finalmente chiarito, attraverso esperimenti di microscopia elettronica e simulazioni ottiche, la vera origine di questa luminosità straordinaria.

Nanostrutture di aragonite: la chiave della luce

La ricerca dimostra che la colorazione dell’Ammolite nasce da un fenomeno di interferenza multilayer, in cui la luce viene riflessa da strati periodici di piastre di aragonite (una forma cristallina del carbonato di calcio) separati da nanogap d’aria di circa 4 nanometri. Questi spazi infinitesimali, omogenei e perfettamente distribuiti, creano un’interazione ottica capace di amplificare la saturazione del colore e di eliminare i riflessi bianchi diffusi — ciò che dona all’Ammolite il suo aspetto “pulito” e luminoso.

Al contrario, nei gusci di abalone o nei fossili di ammonite provenienti dal Madagascar, gli strati mostrano intervalli più ampi o irregolari e la presenza di materiale organico tra le piastre. Ciò provoca una riflessione meno intensa e colori più smorzati.

Un’armonia perfetta di spessori

Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM) e a trasmissione (TEM), gli autori hanno osservato che lo spessore delle piastre di aragonite (circa 140–190 nm) determina la tonalità dominante – blu per le più sottili, rosso per le più spesse – mentre la regolarità della laminazione su decine di micrometri garantisce la purezza cromatica.

Simulazioni ottiche basate sul metodo FDTD (Finite-Difference Time-Domain) hanno confermato che, quando i nanogap si mantengono intorno ai 4 nm e le piastre sono uniformi, si ottengono bande di riflessione strette e intense, corrispondenti ai colori più brillanti dell’Ammolite.

Esperimenti di “replica” su madreperla moderna

Per verificare sperimentalmente l’effetto dei nanogap, il team ha tentato di modificare gusci di abalone eliminando le sostanze organiche tra le lamelle e comprimendo poi la struttura sotto alta pressione (1000 MPa). Il trattamento ha ridotto le distanze tra le piastre da 23 a 11 nm, intensificando leggermente il colore ma senza raggiungere la saturazione dell’Ammolite. Questo risultato conferma che solo gap inferiori a 5 nm, privi di materiale organico, e una distribuzione periodica estremamente omogenea producono la brillantezza caratteristica delle gemme fossili.

Una lezione di ottica dalla preistoria

La conclusione dello studio è chiara: la colorazione strutturale dell’Ammolite deriva da riflessioni coerenti in nanogap d’aria regolari e sottilissimi, formatisi naturalmente durante milioni di anni di fossilizzazione. L’effetto è paragonabile a un reticolo ottico perfettamente calibrato, in grado di riflettere lunghezze d’onda specifiche della luce visibile con intensità straordinaria e quasi nessuna dispersione.

Questa scoperta non solo risolve un mistero paleontologico e gemmologico, ma apre anche la strada a nuove tecnologie biomimetiche. Materiali ispirati all’Ammolite potrebbero essere impiegati per creare vernici e rivestimenti dai colori non sbiadibili, sensori ottici ad alta precisione e superfici decorative capaci di mantenere la loro luminosità nel tempo senza pigmenti chimici.

Un’eredità di luce

A settantacinque milioni di anni dalla loro formazione, i gusci degli antichi ammoniti continuano a insegnarci qualcosa sulla fisica della luce e sulla perfezione delle strutture naturali. L’Ammolite, pietra fossile e gioiello della geologia, si rivela anche un laboratorio di ottica nanostrutturale, un esempio in cui il tempo ha scolpito non solo la materia, ma anche il colore stesso.