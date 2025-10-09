IA, un centro europeo per la ricerca: tra i promotori il Nobel Giorgio Parisi

Un Centro europeo per l’intelligenza artificiale. Il Premio Nobel Giorgio Parisi e il Professore Pierluigi Contucci dell’Università di Bologna promuovono un appuntamento internazionale con i principali studiosi ed esperti di intelligenza artificiale: l’obiettivo è arrivare a una proposta comune per la creazione di un nuovo Centro europeo di ricerca per l’IA. “È convinzione ormai condivisa che l’Europa debba dotarsi di un proprio centro di riferimento sull’IA; resta tuttavia da individuare il modello istituzionale più idoneo a garantire una visione scientifica di lungo periodo, l’eccellenza della ricerca e un contributo decisivo alla competitività e all’innovazione europee”, spiega una nota.

Un gruppo di grandi esperti europei nel campo dell’IA si è così riunito oggi pomeriggio presso la Sala dell’VIII Centenario dell’Università di Bologna. “La creazione di un centro di ricerca sull’intelligenza artificiale può permettere all’Europa di partecipare da protagonista a questa nuova rivoluzione industriale – dichiarano Parisi e Contucci – Per questo abbiamo convocato a Bologna un gruppo di studiosi di altissimo livello, che accanto a una profonda conoscenza tecnica dell’intelligenza artificiale hanno anche una visione strategica: l’obiettivo è formulare un manifesto che riassuma le intenzioni comuni degli scienziati e le connetta a industria e istituzioni”.

Per Parisi, “è fondamentale mettere gli scienziati in contatto, dare loro l’opportunità di ritrovarsi nello stesso luogo, farli discutere. C’è bisogno di un’iniziativa transnazionale: un grande laboratorio dove possano lavorare fianco a fianco fisici, informatici, matematici, biologi, linguisti, ovvero gli scienziati di tutte le discipline che oggi convergono nella ricerca per l’intelligenza artificiale”.

Insieme a Contucci e Parisi, tra i protagonisti dell’incontro ci saranno Yann LeCun, Premio Turing; l’informatico e imprenditore britannico Michael Bronstein; la fisica e neuroscienziata argentino-americana Sara Solla; Marc Mézard, ora alla Bocconi ed ex direttore dell’École Normale Supérieure, pioniere dei metodi fisico-statistici applicati all’Ai; Nuria Oliver, direttrice della Ellis Alicante Foundation; l’esperto di machine learning Bernhard Schölkopf, e gli italiani Stefano Leonardi (Sapienza università di Roma), Paolo Branchini (Inf), Giuseppe De Pietro (Fair).

“Oggi – evidenzia Contucci – l’intelligenza artificiale è una tecnologia che precede e guida la scienza: la vediamo in azione, ma non ne comprendiamo ancora fino in fondo il funzionamento. È successa la stessa cosa con i motori a vapore nel Settecento, nati quarant’anni prima della definizione dei principi della termodinamica, grazie ai quali si svilupparono le prime potenze industriali. Questo è il contesto in cui può inserirsi l’Europa: abbiamo le competenze per trasformare la tecnologia dell’intelligenza artificiale in scienza e trovare così una posizione strategica da cui poter influenzare il futuro dello sviluppo tecnologico in modo autonomo, sostenibile ed etico oltre che normativo”.

Secondo i promotori, “l’Europa non deve limitarsi ad adattarsi a questa trasformazione, ma contribuire attivamente a plasmarla”.

Un manifesto in 12 punti

Il centro si fonderà sui seguenti principi: