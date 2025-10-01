Il 1° ottobre 1958 la NACA diventa NASA

Il 1° ottobre 1958 segna una svolta storica per la ricerca scientifica e tecnologica degli Stati Uniti: la NACA (National Advisory Committee for Aeronautics), ente creato nel 1915 per lo sviluppo dell’aviazione, viene trasformata ufficialmente nella NASA, la National Aeronautics and Space Administration. La decisione nasce in risposta alla crescente pressione della Guerra Fredda e, in particolare, al successo sovietico con il lancio dello Sputnik nel 1957. Quel piccolo satellite, primo oggetto artificiale in orbita terrestre, ha infatti messo in allarme l’opinione pubblica e la leadership americana, evidenziando il ritardo tecnologico degli Stati Uniti nella corsa allo Spazio.

Con la NASA, Washington intende colmare rapidamente questo divario e affermare la propria supremazia scientifica e militare. Alla nuova agenzia vengono trasferite strutture, personale e competenze della NACA, ma anche maggiori risorse e un mandato molto più ampio: non solo sviluppare tecnologie aeronautiche, ma spingersi oltre l’atmosfera, verso la conquista dello Spazio.

La nascita della NASA rappresenta dunque il primo passo concreto verso quella competizione che porterà, poco più di un decennio dopo, all’allunaggio del 1969. Un momento che non è soltanto un traguardo americano, ma l’inizio di una nuova avventura per l’intera umanità.