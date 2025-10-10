Il 10 ottobre 1957 il disastro di Windscale: il peggior incidente nucleare nella storia britannica

Il 10 ottobre 1957, esattamente 68 anni fa, il Regno Unito fu teatro di uno dei più gravi incidenti nucleari del XX secolo. Nella centrale di Windscale, nel Nord/Ovest dell’Inghilterra, un incendio scoppiò all’interno di uno dei due reattori destinati alla produzione di plutonio per scopi militari. Le fiamme, alimentate da una gestione inadeguata del raffreddamento e da procedure di sicurezza insufficienti, portarono al rilascio nell’atmosfera di grandi quantità di materiale radioattivo, tra cui iodio-131.
Le autorità britanniche tentarono inizialmente di minimizzare l’accaduto, ma l’incidente fu talmente grave da richiedere l’evacuazione parziale delle aree circostanti e la distruzione di grandi quantità di latte contaminato. Solo anni dopo venne riconosciuto che l’esposizione alle radiazioni provocò almeno 39 decessi per cancro, anche se alcune stime suggeriscono cifre più alte.
Il disastro di Windscale, oggi noto come Sellafield, segnò profondamente la percezione pubblica dell’energia nucleare e spinse alla revisione delle norme di sicurezza nel settore.