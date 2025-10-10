Il 10 ottobre 1967 entra in vigore il Trattato sullo Spazio extra-atmosferico

Il 10 ottobre 1967 segnò una tappa fondamentale nella storia dell’umanità e dell’esplorazione spaziale. In quella data entrò ufficialmente in vigore il Trattato sullo Spazio extra-atmosferico, sottoscritto pochi mesi prima da Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito, nel pieno della Guerra Fredda. A 58 anni di distanza, questo accordo rimane la pietra angolare del diritto spaziale internazionale. Il trattato stabilisce che lo Spazio, la Luna e gli altri corpi celesti non possono essere oggetto di appropriazione nazionale, né mediante sovranità né per mezzo di occupazione o uso esclusivo. Inoltre, vieta il posizionamento di armi nucleari o di distruzione di massa nello Spazio e impone che l’esplorazione spaziale sia condotta per scopi pacifici, a beneficio di tutta l’umanità.

L’accordo pose le basi per una cooperazione scientifica globale, aprendo la strada a missioni congiunte e al futuro delle stazioni spaziali internazionali. Tuttavia, con l’avvento delle imprese private e la crescente corsa alle risorse lunari, il Trattato del 1967 è sempre più al centro del dibattito.