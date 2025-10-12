Il 12 ottobre 1931 Guglielmo Marconi accende il Cristo Redentore da Roma

Il 12 ottobre 1931 Guglielmo Marconi, il celebre inventore e pioniere della radio, realizzò un’impresa straordinaria: da Roma, utilizzando i potenti trasmettitori della stazione di Coltano (Pisa), inviò un segnale radio che, attraversando l’oceano Atlantico, accese le luci del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, in Brasile. L’evento, seguito con emozione in tutto il mondo, rappresentò una dimostrazione concreta dell’affidabilità delle comunicazioni radio intercontinentali, ancora agli albori ma già destinate a rivoluzionare il pianeta. L’accensione del monumentale Cristo, inaugurato proprio quel giorno, divenne così il simbolo non solo della fede e della fratellanza tra i popoli, ma anche del trionfo della scienza e della tecnologia.

Marconi, premio Nobel per la Fisica nel 1909, volle con questo gesto sottolineare il potere unificante delle onde radio, capaci di connettere continenti e abbattere le distanze. Il successo dell’esperimento consolidò la sua fama mondiale e segnò un passo decisivo verso l’era delle telecomunicazioni moderne. Quel segnale partito dall’Italia e giunto fino al cuore del Brasile rimane, ancora oggi, un’emozionante testimonianza del genio e della visione di Guglielmo Marconi.