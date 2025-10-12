Il 12 ottobre 1964 l’Unione Sovietica lancia la pionieristica missione Voschod 1

Il 12 ottobre 1964 l’Unione Sovietica compì un nuovo passo storico nella corsa allo Spazio con il lancio della Voschod 1, la prima navicella spaziale a portare in orbita un equipaggio di più persone. Decollata dal cosmodromo di Baikonur, la missione rappresentò un traguardo fondamentale per il programma spaziale sovietico e un segnale di supremazia tecnologica nei confronti degli Stati Uniti, in piena Guerra Fredda. A bordo della Voschod 1 vi erano 3 cosmonauti: il comandante Vladimir Komarov, l’ingegnere Konstantin Feoktistov e il medico Boris Egorov. Era la prima volta che un veicolo spaziale non prevedeva tute di salvataggio individuali, scelta che permise di ospitare 3 uomini in uno spazio ristretto ma aumentò i rischi della missione. Nonostante ciò, la navicella completò 16 orbite terrestri in circa 24 ore, dimostrando la possibilità di condurre voli collettivi nello spazio.

Il successo di Voschod 1 consolidò il prestigio sovietico nel campo dell’esplorazione spaziale e aprì la strada a nuove sfide, come la futura passeggiata spaziale di Alexei Leonov nel 1965.