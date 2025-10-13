Il 13 ottobre 54 l’imperatore Claudio moriva avvelenato, sul trono il giovane Nerone

Il 13 ottobre del 54 d.C., l’Impero Romano visse una delle sue svolte più drammatiche: moriva, probabilmente avvelenato, l’imperatore Claudio, e sul trono saliva il giovane Nerone. Claudio, quarto imperatore di Roma e membro della dinastia giulio-claudia, era salito al potere nel 41 d.C. dopo l’assassinio di Caligola. Considerato inizialmente un sovrano debole per via dei suoi problemi fisici e del carattere riservato, seppe invece consolidare l’Impero, ampliandone i confini e riformando l’amministrazione. Tuttavia, la sua morte improvvisa a 63 anni destò subito sospetti.

Secondo le fonti antiche, a ucciderlo sarebbe stata la moglie Agrippina Minore, che gli avrebbe somministrato un piatto di funghi avvelenati per favorire la successione del figlio Nerone, appena 17enne.

Con l’ascesa di Nerone iniziò uno dei periodi più controversi della storia romana: i primi anni di governo furono segnati da riforme illuminate, ma presto lasciarono spazio a eccessi, persecuzioni e violenze. La morte di Claudio resta così uno degli episodi più emblematici della lotta per il potere nell’antica Roma, un intreccio di ambizione, intrighi di corte e destino imperiale.