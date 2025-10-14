Il 14 ottobre 1947 il primo volo supersonico di Chuck Yeager

Yeager raggiunse Mach 1,06 a un’altitudine di circa 13mila metri, aprendo l’era del volo supersonico e segnando una pietra miliare

Settantotto anni fa, il 14 ottobre 1947, la storia dell’aviazione cambiò per sempre. Quel giorno, sopra il deserto di Mojave, il pilota collaudatore statunitense Chuck Yeager portò il suo Bell X-1 oltre il muro del suono, diventando il primo uomo a volare a una velocità superiore a Mach 1 (circa 1.225 km/h). L’aereo, battezzato Glamorous Glennis in onore di sua moglie, era un piccolo velivolo arancione a forma di proiettile, progettato per resistere alle estreme sollecitazioni aerodinamiche che fino ad allora avevano rappresentato un limite invalicabile.

Yeager raggiunse Mach 1,06 a un’altitudine di circa 13mila metri, aprendo l’era del volo supersonico e segnando una pietra miliare per la ricerca aerospaziale. L’impresa, rimasta segreta per mesi a causa del contesto della Guerra Fredda, dimostrò che l’uomo e la tecnologia potevano superare barriere considerate impossibili.

Oggi, 14 ottobre 2025, il volo di Yeager continua a ispirare scienziati, ingegneri e piloti di tutto il mondo. Le tecnologie derivate da quel programma sperimentale hanno condotto all’aviazione moderna, ai voli ipersonici e persino alle missioni spaziali. Il coraggio di Yeager resta un simbolo intramontabile della sfida umana contro i limiti della natura e della conoscenza.

