Il 15 ottobre 1997 comincia il viaggio di Cassini-Huygens verso Saturno

Oggi, 15 ottobre 2025, si celebra l’anniversario di una delle missioni spaziali più straordinarie della storia: il lancio della sonda Cassini-Huygens, avvenuto il 15 ottobre 1997 da Cape Canaveral, in Florida. A bordo di un razzo Titan IVB, la sonda partì per un viaggio di quasi 7 anni con un obiettivo ambizioso: raggiungere e studiare Saturno, il pianeta dagli anelli, e il suo complesso sistema di lune. La missione, frutto della collaborazione tra NASA, Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), rappresentò uno dei più grandi sforzi internazionali nella storia dell’esplorazione spaziale. Dopo un lungo percorso interplanetario, Cassini entrò nell’orbita di Saturno nel 2004, inviando immagini mozzafiato del pianeta e dei suoi anelli. Il 14 gennaio 2005, la sonda europea Huygens – trasportata da Cassini – atterrò sulla superficie di Titano, la più grande luna di Saturno, rivelando un mondo con laghi di metano e una densa atmosfera.

Per oltre 13 anni, Cassini ha raccolto dati fondamentali, ampliando la nostra comprensione del sistema solare. La missione si concluse il 15 settembre 2017, quando la sonda venne fatta precipitare nell’atmosfera di Saturno.