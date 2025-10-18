Il 18 ottobre 1963 la NASA annunciava il 3° gruppo di astronauti

Il 18 ottobre 1963 la NASA presentò ufficialmente il suo 3° gruppo di astronauti, un evento che segnò una svolta decisiva nella corsa allo Spazio. Quattordici nuovi uomini – tra cui futuri protagonisti del Programma Gemini e Apollo – vennero selezionati per portare l’esplorazione spaziale statunitense a un livello senza precedenti. A differenza dei gruppi precedenti, composti da piloti collaudatori con esperienza militare, questo nuovo contingente mostrava un profilo più variegato: ingegneri, scienziati e piloti con solide competenze tecniche. Tra di loro figuravano nomi destinati a entrare nella storia, come Buzz Aldrin e Michael Collins, che pochi anni dopo avrebbero partecipato alla leggendaria missione Apollo 11, portando l’umanità sulla Luna.

L’annuncio del 1963 rappresentò un momento di entusiasmo e orgoglio per gli Stati Uniti, nel pieno della competizione con l’Unione Sovietica. Quel gruppo avrebbe fornito alla NASA le capacità e la visione necessarie per compiere, nel giro di pochi anni, l’impresa più straordinaria della storia moderna.