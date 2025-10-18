Il 18 ottobre 1967 Venera 4 svelava i segreti dell’atmosfera di Venere

Il 18 ottobre 1967 la sonda Venera 4, lanciata dall’Unione Sovietica, riuscì per la prima volta a raggiungere l’atmosfera di Venere e a trasmettere dati diretti sul suo ambiente. Fu il primo veicolo spaziale a effettuare misurazioni in situ su un altro pianeta, aprendo una nuova era nella comprensione del Sistema Solare. Durante la discesa, Venera 4 analizzò la composizione dell’atmosfera venusiana, rivelando un dato sorprendente per l’epoca: Venere è avvolto da un’atmosfera estremamente densa, composta per oltre il 95% di anidride carbonica, con una pressione e una temperatura tali da rendere impossibile la vita come la conosciamo.

La missione rappresentò un successo straordinario per il programma spaziale sovietico, che con Venera 4 dimostrò di poter non solo raggiungere altri pianeti, ma anche studiarli scientificamente. Le informazioni raccolte cambiarono radicalmente la visione di Venere, fino ad allora considerato un possibile “gemello” della Terra.