Il 18 ottobre 1989 la NASA lanciava la sonda Galileo verso Giove

Il 18 ottobre 1989 la NASA scrisse una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale con il lancio della sonda Galileo, destinata a studiare il pianeta Giove e i suoi numerosi satelliti. Partita a bordo dello Space Shuttle Atlantis, Galileo intraprese un viaggio di oltre 6 anni, approdando nel sistema gioviano nel dicembre 1995. La missione rappresentò una delle più ambiziose e complesse dell’epoca: per la prima volta una sonda avrebbe orbitato attorno al gigante gassoso, analizzandone l’atmosfera, il campo magnetico e la struttura interna, oltre a condurre osservazioni ravvicinate delle sue lune principali: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

I risultati furono straordinari. Galileo scoprì attività vulcanica su Io, oceani sotterranei su Europa, e campi magnetici su Ganimede, fornendo prove cruciali sulla possibilità di ambienti potenzialmente abitabili nel sistema solare esterno. Dopo oltre 8 anni di osservazioni e un’enorme mole di dati inviati sulla Terra, la missione si concluse nel 2003, quando la sonda venne fatta precipitare intenzionalmente nell’atmosfera di Giove per evitare contaminazioni biologiche.

Galileo rimane un simbolo di ingegno umano e di curiosità scientifica: un ponte tra le esplorazioni pionieristiche del passato e le nuove missioni verso i mondi lontani del nostro sistema solare.