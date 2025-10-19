Il 19 ottobre 1434 nasceva l’Università di Catania, la più antica di Sicilia

Oggi Catania celebra i 591 anni dalla fondazione della sua Università, il Siculorum Gymnasium, istituito il 19 ottobre 1434 per volontà di Alfonso V d’Aragona, su impulso del giurista Pietro Rizzari. L’atto costitutivo segnò una svolta epocale per la cultura isolana: per la prima volta in Sicilia nacque un centro di studi superiori riconosciuto dal potere regio, con il privilegio di rilasciare titoli accademici validi in tutto il Regno. La bolla pontificia di Eugenio IV, promulgata nel 1444, sancì ufficialmente la nascita dello Studium, che inaugurò i primi corsi nel 1445, nei pressi della Cattedrale di Sant’Agata. Da allora, l’Università degli Studi di Catania ha attraversato secoli di storia, guerre, terremoti e riforme, restando sempre un pilastro della formazione e della ricerca in Sicilia.

Nel tempo, l’Ateneo si è trasferito nella sede attuale di Piazza Università, dopo la distruzione del primo edificio nel sisma del 1693, e ha progressivamente ampliato i propri orizzonti, fino alla moderna Cittadella Universitaria. Oggi conta oltre 40mila studenti e rappresenta una delle principali istituzioni accademiche italiane.