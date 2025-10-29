Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, SOS per 22 parametri vitali del pianeta: il rapporto

Il 2024 è stato l’anno più caldo finora registrato e, probabilmente, il più caldo degli ultimi 125mila anni: è il dato che emerge dal sesto rapporto ‘State of the Climate 2025‘, pubblicato sulla rivista BioScience da una collaborazione internazionale guidata dall’Università Statale americana dell’Oregon. Il rapporto evidenzia inoltre che sono a rischio 22 dei 34 parametri vitali del pianeta, dagli oceani sempre più caldi alla perdita di aree boschive dovuta agli incendi. Questi fattori, si rileva nel rapporto, hanno raggiunto livelli record e indicano che il cambiamento climatico sta accelerando a un ritmo sempre più preoccupante.

“Senza strategie efficaci, rischiamo di imboccare una traiettoria di caos climatico che minaccia la stabilità politica, la salute pubblica e gli ecosistemi globali – avverte William Ripple, professore di ecologia e coautore principale del rapporto – ma non è troppo tardi: anche se non raggiungeremo pienamente gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, possiamo ancora contenere i danni con azioni rapide e coordinate”.