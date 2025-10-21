Il 21 ottobre 1805 l’epica battaglia di Trafalgar

Oggi, 21 ottobre 2025, ricorre il 220º anniversario della Battaglia di Trafalgar, uno degli scontri navali più celebri della storia e una pietra miliare delle Guerre napoleoniche. Nel 1805, al largo di Capo Trafalgar, vicino a Cadice, la flotta britannica comandata dall’ammiraglio Horatio Nelson inflisse una sconfitta decisiva alle forze navali francesi e spagnole, cambiando per sempre gli equilibri di potere sui mari. La mattina del 21 ottobre 1805, la flotta di Nelson – 27 navi da linea – affrontò 33 navi alleate franco-spagnole sotto il comando del viceammiraglio Pierre-Charles Villeneuve. Contro ogni convenzione tattica, Nelson decise di attaccare in 2 colonne per spezzare la linea nemica, una manovra audace e rischiosa.

La battaglia durò oltre 5 ore. Alla fine, la vittoria britannica fu schiacciante: 22 navi nemiche distrutte o catturate, nessuna perdita tra le navi inglesi. Ma la gloria ebbe un prezzo: Nelson morì colpito da un proiettile di moschetto a bordo della sua ammiraglia, la Victory, poco prima di apprendere che aveva vinto.

Le conseguenze storiche

La vittoria di Trafalgar assicurò al Regno Unito il dominio incontrastato dei mari per oltre un secolo. Con la marina francese praticamente annientata, Napoleone Bonaparte dovette abbandonare ogni progetto di invasione delle isole britanniche. Da quel giorno, la potenza marittima inglese divenne il cardine dell’Impero britannico e la base del suo predominio globale durante tutto il XIX secolo.