Il 21 ottobre 1822 la grande eruzione del Vesuvio

Oggi, 21 ottobre 2025, ricorre l’anniversario di uno degli eventi più spettacolari della storia del Vesuvio: l’inizio dell’eruzione del 1822. Già la sera del 20 ottobre, cenere e tremori preannunciavano ciò che sarebbe successo il giorno successivo: a mezzogiorno del 21, il vulcano esplose, riversando lava nell’Atrio del Cavallo e formando fontane incandescenti visibili fino a Napoli. Le colate distrussero boschi e vigneti, mentre una nube di ceneri scese su Boscotrecase, Torre Annunziata e Pompei, scatenando paura tra la popolazione. Teodoro Monticelli e Nicola Covelli, pionieri della vulcanologia, documentarono con straordinaria precisione l’evento. Grazie alle loro osservazioni, si riuscì a distinguere per la prima volta i diversi tipi di depositi vulcanici e a coniare il termine “parossismo” per le esplosioni più violente. Il loro lavoro segnò l’inizio di un approccio scientifico moderno, basato su dati e analisi sul campo.

Gli abitanti, abituati a convivere con un vulcano attivo, si affrettarono a rimuovere cenere e lapilli dai tetti, salvando interi centri abitati dai danni. L’eruzione terminò il 2 novembre, lasciando il Vesuvio trasformato e aprendo una nuova era per la scienza vulcanica.