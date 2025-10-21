Il 21 ottobre 1822 la grande eruzione del Vesuvio

Quella del 1822 fu un’eruzione mista effusiva-esplosiva originata dall’area del cratere con una parziale fuoriuscita di lava anche da una fessura sul lato sudoccidentale del cono vesuviano

eruzione vesuvio 1822
Veduta del Vesuvio in eruzione, ottobre 1822. Acquaforte, Certosa di San Martino, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli (ICCD n. 1500322579)

Oggi, 21 ottobre 2025, ricorre l’anniversario di uno degli eventi più spettacolari della storia del Vesuvio: l’inizio dell’eruzione del 1822. Già la sera del 20 ottobre, cenere e tremori preannunciavano ciò che sarebbe successo il giorno successivo: a mezzogiorno del 21, il vulcano esplose, riversando lava nell’Atrio del Cavallo e formando fontane incandescenti visibili fino a Napoli. Le colate distrussero boschi e vigneti, mentre una nube di ceneri scese su Boscotrecase, Torre Annunziata e Pompei, scatenando paura tra la popolazione. Teodoro Monticelli e Nicola Covelli, pionieri della vulcanologia, documentarono con straordinaria precisione l’evento. Grazie alle loro osservazioni, si riuscì a distinguere per la prima volta i diversi tipi di depositi vulcanici e a coniare il termine “parossismo” per le esplosioni più violente. Il loro lavoro segnò l’inizio di un approccio scientifico moderno, basato su dati e analisi sul campo.

Gli abitanti, abituati a convivere con un vulcano attivo, si affrettarono a rimuovere cenere e lapilli dai tetti, salvando interi centri abitati dai danni. L’eruzione terminò il 2 novembre, lasciando il Vesuvio trasformato e aprendo una nuova era per la scienza vulcanica.

Ultimi approfondimenti di GEO-VULCANOLOGIA