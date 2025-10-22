Il 22 ottobre 1895 uno degli incidenti ferroviari più spettacolari della storia

Esattamente 130 anni fa, il 22 ottobre 1895, la stazione di Parigi Montparnasse fu teatro di uno degli incidenti ferroviari più spettacolari – e simbolici – della storia. Un treno della Compagnie de l’Ouest, proveniente da Granville, non riuscì a frenare all’ingresso della stazione. Dopo aver superato la banchina, il convoglio sfondò la barriera di fine corsia, attraversò la sala d’aspetto e precipitò per oltre 10 metri sulla piazza sottostante, Place de Rennes. L’immagine della locomotiva sospesa nel vuoto, incastrata nella facciata della stazione, divenne un’icona della modernità fuori controllo. Nonostante la spettacolarità dell’incidente, il bilancio umano fu relativamente contenuto: una sola vittima, una passante colpita dai detriti, e pochi feriti tra i passeggeri.