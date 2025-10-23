Il 23 ottobre 1863 la fondazione del Club Alpino Italiano, 162 anni di vette e passione

Centosessantadue anni fa, il 23 ottobre 1863, Quintino Sella, scienziato, politico e grande appassionato di montagna, fondava a Torino il Club Alpino Italiano (CAI). L’obiettivo era chiaro e ambizioso: promuovere la conoscenza e l’amore per le montagne, favorendo al tempo stesso la formazione scientifica, culturale e morale dei cittadini. Oggi, il CAI conta oltre 330.000 soci e più di 500 sezioni in tutta Italia. Da semplice circolo di pionieri dell’alpinismo, è divenuto un punto di riferimento per chiunque ami la montagna, dall’escursionismo alla tutela ambientale.

Nel corso dei decenni, il CAI ha contribuito a mappare sentieri, costruire rifugi, salvaguardare ecosistemi e diffondere una cultura del rispetto verso l’ambiente montano. A 162 anni dalla sua nascita, lo spirito di quel lontano 1863 continua a vivere in ogni passo sui sentieri d’Italia.