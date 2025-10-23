Il 23 ottobre 2007 il lancio dello Shuttle Discovery, a bordo anche l’italiano Paolo Nespoli

Esattamente 18 anni fa, il 23 ottobre 2007, decollava lo Space Shuttle Discovery, la missione STS-120, destinata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo, tra i 7 astronauti, c’era anche l’italiano Paolo Nespoli, alla sua prima esperienza nello Spazio, in una missione che avrebbe segnato una tappa fondamentale nella costruzione del laboratorio orbitante. L’obiettivo principale della STS-120 era il trasporto e l’installazione del Node 2 – Harmony, il modulo pressurizzato costruito in Italia da Thales Alenia Space per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Harmony divenne il “cuore logistico” della Stazione, collegando i moduli americani, giapponesi ed europei e aprendo la strada all’espansione scientifica internazionale dell’ISS.

Durante gli 11 giorni di missione, l’equipaggio completò complesse attività extraveicolari e manovre di aggancio, contribuendo in modo decisivo al futuro della cooperazione spaziale. Oggi, nel 2025, Harmony continua a funzionare perfettamente, simbolo di tecnologia e ingegno europeo.