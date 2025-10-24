Il 24 ottobre 2001 la tragedia del San Gottardo: l’incendio che sconvolse la Svizzera e l’Europa

Il 24 ottobre 2001 la tranquillità delle Alpi svizzere fu spezzata da una delle peggiori tragedie stradali della storia europea. Nella galleria stradale del San Gottardo, uno dei principali collegamenti tra Nord e Sud del continente, 2 autoarticolati si scontrarono frontalmente a metà del tunnel, lungo 16,9 km. L’impatto provocò un violento incendio: le fiamme, alimentate dal carburante e dal carico dei mezzi, si propagarono rapidamente, sprigionando un fumo denso e tossico che rese impossibile la fuga a molti automobilisti.

Undici persone persero la vita, e decine rimasero ferite. Le immagini del tunnel avvolto dal fuoco fecero il giro del mondo, sollevando interrogativi sulla sicurezza delle grandi infrastrutture alpine. La galleria rimase chiusa per oltre 2 mesi, durante i quali furono realizzati lavori urgenti di riparazione e miglioramento dei sistemi antincendio e di ventilazione. L’incidente del San Gottardo segnò una svolta nelle politiche europee di sicurezza stradale in galleria, spingendo a introdurre norme più severe e tecnologie di monitoraggio avanzate. Una tragedia che trasformò il dolore in lezione per il futuro.