Il 25 ottobre 1671 la scoperta di Giapeto, la luna “bicolore” di Saturno

Il 25 ottobre 1671 l’astronomo italo-francese Giovanni Domenico Cassini scopriva Giapeto, il secondo satellite più grande di Saturno e il primo dei 4 che avrebbe identificato nel corso della sua carriera. Oggi, a 354 anni da quell’osservazione, la scoperta di Cassini resta una pietra miliare nella storia dell’astronomia. Utilizzando un telescopio del nascente Osservatorio di Parigi, Cassini individuò un piccolo punto luminoso che, con osservazioni successive, si rivelò orbitare attorno a Saturno. Quella minuscola luce si sarebbe poi rivelata un mondo straordinario: una luna con 2 volti, uno sorprendentemente chiaro e l’altro scuro come il carbone. Questa caratteristica, ancora oggi oggetto di studio, è dovuta al materiale scuro proveniente da un’altra luna, Febe, che si deposita su una delle facce di Giapeto, alterandone la riflettività.

Le missioni moderne, in particolare la sonda Cassini-Huygens (lanciata nel 1997 e intitolata proprio all’astronomo), hanno permesso di osservare da vicino questo satellite enigmatico, confermando la genialità e la precisione delle osservazioni seicentesche.