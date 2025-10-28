Il 28 ottobre 1922 la Marcia su Roma

Oggi ricorre l’anniversario della Marcia su Roma, l’evento che segnò l’ascesa al potere di Benito Mussolini e l’inizio del ventennio fascista. Il 28 ottobre 1922 migliaia di camicie nere si misero in cammino verso la capitale, mentre il governo liberale, incapace di reagire con decisione, vacillava di fronte alla minaccia. Due giorni dopo, il re Vittorio Emanuele III affidò a Mussolini l’incarico di formare un nuovo governo, sancendo di fatto la fine dello Stato liberale. La Marcia su Roma, pur priva di veri scontri armati, ebbe un impatto politico e simbolico enorme: fu il punto di svolta che aprì la strada alla dittatura fascista, alla soppressione delle libertà democratiche e, infine, alla tragedia della guerra..