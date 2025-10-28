Il 28 ottobre 1965 Saint Louis inaugurava il Gateway Arch

Oggi ricorre l’anniversario dell’inaugurazione del Gateway Arch di Saint Louis, una delle opere architettoniche più iconiche degli Stati Uniti. Completato il 28 ottobre 1965, l’arco in acciaio inossidabile si innalza per 192 metri sulle rive del Mississippi, rappresentando la “porta verso l’Ovest” e celebrando lo spirito pionieristico americano. Progettato dall’architetto Eero Saarinen, il monumento fu il risultato di un concorso nazionale lanciato negli anni ’40 e realizzato nell’ambito del Jefferson National Expansion Memorial, dedicato all’espansione verso i territori occidentali voluta dal presidente Thomas Jefferson. La sua forma elegante, un arco catenario perfettamente simmetrico, ne ha fatto un capolavoro di ingegneria e design modernista.

Il Gateway Arch continua ad attirare milioni di visitatori ogni anno. Recenti restauri e l’ammodernamento del museo sottostante hanno reso il sito ancora più accessibile e interattivo. In occasione dell’anniversario, la città di Saint Louis celebra con eventi culturali, proiezioni e spettacoli luminosi, riaffermando il ruolo dell’Arco non solo come simbolo dell’Ovest, ma anche come emblema dell’ingegno e dell’ambizione americana.