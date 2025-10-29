Il 29 ottobre 1969 nasceva Internet, il primo collegamento ARPANET

Il 29 ottobre 1969, nella stanza 3420 dell’Università della California di Los Angeles, avvenne un evento destinato a rivoluzionare la storia dell’umanità: il primo collegamento tra 2 computer attraverso la rete ARPANET. A realizzarlo furono il giovane studente Charley Kline e il professor Leonard Kleinrock, che tentarono di inviare la parola “LOGIN” a un computer del vicino Stanford Research Institute. Dopo aver trasmesso solo le prime 2 lettere, il sistema andò in crash. Ma quel breve “LO” fu sufficiente: era nato il primo embrione di Internet.

Oggi il mondo celebra i 56 anni di quell’esperimento pionieristico che ha dato origine alla rete globale su cui si fonda la società contemporanea. Da un progetto militare statunitense ideato in piena Guerra Fredda, ARPANET si è evoluto in un’infrastruttura planetaria che connette miliardi di persone, rivoluzionando la comunicazione, l’economia, la cultura e la politica.

Mentre si discute del futuro dell’intelligenza artificiale e della sovranità digitale, l’anniversario del primo collegamento ricorda quanto la curiosità scientifica e la collaborazione universitaria possano generare innovazioni capaci di ridefinire il destino del mondo.