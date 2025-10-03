Il 3 ottobre 1962 viene lanciata la missione Sigma 7, a bordo l’astronauta Wally Schirra

Il 3 ottobre 1962, dal complesso di lancio di Cape Canaveral in Florida, la navetta Sigma 7 venne lanciata nello Spazio con a bordo l’astronauta Walter “Wally” Schirra. Si trattava della 5ª missione con equipaggio del programma Mercury della NASA e rappresentò un passo decisivo nella corsa allo Spazio, in piena Guerra Fredda. Il volo, durato circa 9 ore, permise a Schirra di compiere 6 orbite attorno alla Terra, stabilendo un record di durata per l’epoca e dimostrando la crescente affidabilità della capsula Mercury. A differenza delle missioni precedenti, questa fu concepita come un “volo di ingegneria”: l’obiettivo principale non era tanto battere un primato, quanto testare la stabilità, i sistemi di bordo e la resistenza dell’astronauta in condizioni prolungate di microgravità.

Schirra, ex pilota della Marina statunitense, si distinse per la precisione e la disciplina con cui condusse la missione. Il rientro nell’Oceano Pacifico avvenne senza complicazioni, consolidando la fiducia della NASA nella possibilità di affrontare missioni ancora più complesse.

Sigma 7 e il successo di Schirra segnarono una tappa fondamentale verso il programma Gemini e, pochi anni dopo, verso la conquista della Luna.