Il 3 ottobre 1985 il lancio della missione STS-51-J dello Space Shuttle Atlantis

Il 3 ottobre 1985, dal John F. Kennedy Space Center in Florida, decollò per la prima volta lo Space Shuttle Atlantis, con la missione STS-51-J. Si trattava del 21° volo del programma Shuttle della NASA e del 2° lancio dello stesso anno, ma con una caratteristica particolare: la missione era interamente dedicata al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. A bordo si trovavano 5 astronauti: Karol J. Bobko, comandante; Ronald J. Grabe, pilota; i 3 specialisti di missione, David C. Hilmers, Robert L. Stewart e William A. Pailes, quest’ultimo ufficiale dell’Aeronautica Militare. Il contenuto del carico rimase in gran parte classificato, ma si sa che furono messi in orbita 2 satelliti di comunicazione militari destinati a garantire le operazioni strategiche statunitensi in un periodo ancora segnato dalle tensioni della Guerra Fredda.

Il volo durò appena 4 giorni, con l’atterraggio avvenuto il 7 ottobre 1985 presso la Edwards Air Force Base in California. La missione si concluse senza incidenti, confermando l’affidabilità della nuova navetta e aprendo la strada a una lunga carriera: Atlantis avrebbe infatti compiuto 33 missioni fino al 2011, diventando uno dei simboli dell’era Shuttle.