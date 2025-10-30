Il 30 ottobre 2016 un nuovo potente terremoto scuoteva il Centro Italia

Nove anni fa, alle 07:40 del mattino del 30 ottobre 2016, una potente scossa di terremoto magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci sconvolse il Centro Italia. Fu il terremoto più intenso registrato nel Paese dal 1980, avvertito da Nord a Sud e capace di far tremare l’intera penisola. Le immagini della basilica di San Benedetto di Norcia, ridotta in macerie, divennero il simbolo di una tragedia che colpì il cuore spirituale e storico dell’Umbria. Nonostante la straordinaria potenza del sisma, non si registrarono vittime dirette, grazie in parte alle evacuazioni avvenute dopo le precedenti scosse di agosto e ottobre. Tuttavia, i danni materiali della sequenza sismica furono enormi: interi centri storici distrutti, migliaia di persone rimaste senza casa e un patrimonio artistico duramente ferito.