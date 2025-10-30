Il 30 ottobre 2020 un terremoto del Mar Egeo sconvolge Turchia e Grecia

Cinque anni fa, il 30 ottobre 2020, un violento terremoto magnitudo 7.0 colpì la regione del Mar Egeo, con epicentro al largo della costa turca, nei pressi di Smirne (Izmir). La scossa, una delle più potenti del decennio, fu avvertita distintamente anche in Grecia, soprattutto sull’isola di Samos, e raggiunse perfino l’Italia, in particolare lungo le coste dell’Adriatico. Il sisma provocò gravi danni in Turchia: decine di edifici crollarono e si registrarono oltre cento vittime e migliaia di feriti. Subito dopo la scossa principale, un piccolo tsunami colpì le coste dell’Egeo, inondando strade e porti.