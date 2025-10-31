Il 31 ottobre 1517 la scintilla che diede origine alla Riforma protestante

Oggi, 31 ottobre 2025, ricorre l’anniversario di uno degli eventi più significativi della storia europea: l’affissione delle 95 tesi di Martin Lutero sul portale della chiesa del castello di Wittenberg. Questo gesto apparentemente accademico divenne la scintilla che diede origine alla Riforma protestante, un movimento destinato a trasformare profondamente la religione, la politica e la cultura del continente. Con le sue tesi, il monaco agostiniano tedesco denunciava la pratica delle indulgenze e criticava la corruzione della Chiesa di Roma, invitando al ritorno a una fede più autentica, fondata sulla Scrittura e sulla grazia divina. In breve tempo, le sue idee si diffusero grazie alla recente invenzione della stampa a caratteri mobili, trovando consenso in ampie fasce della popolazione e tra diversi principi tedeschi.

Da quel momento, l’Europa fu attraversata da conflitti religiosi e culturali che segnarono la nascita del protestantesimo e aprirono la strada alla modernità, al pluralismo e alla libertà di coscienza.