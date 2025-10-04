Il 4 ottobre 1959 la Luna svela il suo volto nascosto

Il 4 ottobre 1959 l’Unione Sovietica scrisse una nuova pagina della storia dell’esplorazione spaziale. In quella data la sonda Luna 3 inviò a Terra le prime immagini del lato nascosto della Luna, un territorio fino ad allora ignoto all’occhio umano. La sonda, lanciata il 4 ottobre in coincidenza con il secondo anniversario di Sputnik 1, seguì una traiettoria che la portò a sorvolare il lato lunare non visibile dalla Terra. Equipaggiata con una fotocamera automatica e un sistema di sviluppo a bordo, Luna 3 riuscì a scattare 29 fotografie. Ventuno di esse furono trasmesse con successo, rivelando un paesaggio sorprendentemente diverso da quello familiare: poche pianure e numerosi crateri montuosi.

Le immagini furono accolte con stupore dalla comunità scientifica internazionale. Per la prima volta l’umanità poteva osservare la metà “nascosta” del suo satellite naturale, rimasta celata per miliardi di anni a causa della rotazione sincrona della Luna.

Oltre al valore scientifico, l’impresa ebbe un forte impatto simbolico e politico. Nel pieno della Guerra Fredda, l’Unione Sovietica confermava il proprio primato nelle missioni spaziali, spingendo gli Stati Uniti ad accelerare i programmi della NASA.