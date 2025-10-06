Il 6 ottobre 1990 il lancio di Ulysses, l’inizio di un viaggio verso il Sole

Il 6 ottobre 1990, dal Kennedy Space Center in Florida, prese il via una delle missioni spaziali più ambiziose della storia dell’esplorazione solare: il lancio della sonda Ulysses. Realizzata nell’ambito di una collaborazione tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la missione aveva un obiettivo unico e mai tentato prima: studiare il Sole non solo lungo il piano dell’eclittica, ma anche dai suoi poli, regioni fino ad allora del tutto inesplorate. La sonda venne portata nello Spazio a bordo dello Shuttle Discovery durante la missione STS-41. Da lì, con l’aiuto di un razzo supplementare e di una manovra gravitazionale intorno a Giove, Ulysses intraprese una traiettoria che le permise di sorvolare ripetutamente le regioni polari del Sole.

Grazie a strumenti sofisticati, la missione raccolse dati fondamentali sul vento solare, sul campo magnetico e sui raggi cosmici, ampliando la comprensione del comportamento della nostra stella e della sua influenza sull’eliosfera. Ulysses operò fino al 2009, ben oltre le aspettative iniziali, fornendo quasi 2 decenni di osservazioni inestimabili.