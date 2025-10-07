Il 7 ottobre 2008 un impatto annunciato: un asteroide colpisce il Sudan

Un piccolo asteroide, denominato 2008 TC3, è entrato nell’atmosfera terrestre il 7 ottobre 2008 e si è disintegrato sopra il deserto nubiano, in Sudan, segnando un evento storico per la comunità scientifica. Per la prima volta nella storia, un impatto di questo tipo era stato previsto con precisione dagli astronomi prima che avvenisse. Scoperto appena 19 ore prima della collisione da Richard Kowalski, presso l’osservatorio Catalina Sky Survey in Arizona, l’asteroide misurava circa 4 metri di diametro e pesava tra 35 e 80 tonnellate. La NASA e altri centri di monitoraggio avevano rapidamente calcolato la traiettoria, confermando che l’oggetto avrebbe colpito la Terra, ma senza causare danni, grazie alle sue ridotte dimensioni.

Alle 02:46 UTC, 2008 TC3 è esploso a circa 37 km di altitudine, generando un intenso bagliore visibile anche dal vicino Egitto. Successive spedizioni scientifiche hanno recuperato frammenti dell’asteroide, classificato come ureilite, fornendo preziose informazioni sulla composizione primordiale del Sistema Solare.