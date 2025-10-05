Il cancelliere tedesco Merz preoccupato: “i droni sono una grave minaccia alla sicurezza”

Il fenomeno dei droni è “una grave minaccia alla nostra sicurezza”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz stasera durante il talk show della domenica moderato da Caren Miosga sul canale ARD. “Finora non abbiamo registrato alcun incidente o episodio che abbia coinvolto droni armati. Si tratta di tentativi di spionaggio. Sono anche tentativi di destabilizzare la popolazione”, ha aggiunto affermando che il governo intende intervenire per contrastare tali fenomeni. “Non è chiaro da dove vengono i droni”, ha aggiunto, sottolineando che “probabilmente vengono dalla Russia”.

Le misure

“Esistono tecniche per respingere questa minaccia. Dobbiamo procurarci queste tecniche”, ha continuato Merz. C’erano stati dei precedenti l’anno scorso, ha anche spiegato, ma il fenomeno non era “mai stato così massiccio come adesso”. “La reazione sui droni spetta alla polizia, ma non hanno gli strumenti per respingerli”, ha sottolineato ancora il cancelliere. “Anche a livello giuridico andrà fatto qualche cambiamento”.