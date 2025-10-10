Il cavo elettrico sottomarino per collegare l’Europa al Mediterraneo orientale: contatti per una cooperazione | FOTO

Cipro si è rivolta agli Emirati Arabi Uniti per una possibile cooperazione su un cavo elettrico sottomarino finanziato dall’UE che collegherà l’Europa alla regione del Mediterraneo orientale, riporta la Reuters. I procuratori europei hanno dichiarato giovedì scorso di aver avviato un’indagine su possibili reati penali relativi al cavo da 1,9 miliardi di euro per collegare la Grecia con Cipro e successivamente a Israele, un progetto che tutti e tre i paesi dicono di sostenere nonostante una serie di ritardi. Secondo la Reuters i promotori del progetto affermano che il collegamento sarebbe il cavo ad alta tensione più lungo del mondo, con i suoi 1.240 km e anche il più profondo, con i suoi 3.000 metri.